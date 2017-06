NAM in beroep tegen verlaging gaswinning

Kamp wil de gaswinning vanaf oktober met 10 procent verlagen en met dat besluit is de NAM het niet mee eens.

Gerald Schotman, directeur NAM is van mening dat met de huidige gaswinning wordt voldaan aan de geldende veiligheidsnorm. ''Echter, gezien deze uitspraken in het Wijzigingsbesluit zijn we nu in de situatie aanbeland waar niemand bij gebaat is.''

De NAM vindt het niet acceptabel dat wel wordt toegestaan dat het bedrijf door kan gaan met produceren, terwijl zowel de Minister als toezichthouder heeft aangeven dat niet kan worden vastgesteld, dat er voldaan wordt aan de veiligheidsnorm.

Daarom heeft NAM de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gevraagd om het besluit van de Minister op dit punt te beoordelen. ''Het is voor ons cruciaal om te weten binnen welke kaders wij dienen te blijven in onze rol als producent.”

De zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vindt plaats op 13 en 14 juli, 2017 in Den Haag.