Ruim 30 leraren en leerlingen onwel op Martinuscollege in Grootebroek

In het Noord-Hollandse Grootebroek is woensdagochtend het Martinuscollege ontruimd.

Dit vond plaats nadat leerlingen en docenten een vreemde geur hadden geroken en er meerdere mensen waren flauwgevallen. Dit meldt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat er meer dan 30 mensen zijn flauwgevallen.

Inmiddels is de school weer vrijgegeven. Het is nog onduidelijk waardoor de slachtoffers onwel werden. Er zijn geen schadelijke stoffen gemeten. De leerlingen mogen in groepjes de school weer in om hun spullen te pakken en kunnen daarna naar huis. Tijdens de ontruiming werden leerlingen en docenten opgevangen in de sporthal van de school. Ouders kunnen daar eventueel hun kinderen ophalen.

De hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Bij de middelbare school stonden acht ambulances en een traumahelikopter, zo schrijft het Noordhollands Dagblad. Leraren en leerlingen klaagden vooral over benauwdheid en misselijkheid en zagen behoorlijk wit, zo laat een leerling aan de krant weten. Ook moesten sommigen flink hoesten. Het zou allemaal te maken hebben met het ruiken van een vreemde geur. Tot nu toe hoefde er niemand naar het ziekenhuis.

De politie registreert alle betrokken personen. Ook is een nummer beschikbaar gesteld voor ouders van kinderen die informatie willen: 0228 510 111.