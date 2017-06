Zwolle blijft relatief jong

In 2016 verhuisden 6 duizend mensen van elders in Nederland naar Zwolle, net zoveel als er vanuit die stad naar een andere gemeente vertrokken. In de paar jaar daarvoor kwamen er iets meer mensen naar Zwolle dan er weggingen. Net als veel andere steden trekt Zwolle vooral jongvolwassenen aan, die voor opleiding, werk of stedelijke voorzieningen komen. Ook verhuizen meer mensen van halverwege de twintig naar Zwolle, bijvoorbeeld om er te werken na hun opleiding, dan dat er vertrekken. Bij dertigers en kinderen tot tien jaar (gezinnen met jonge kinderen) zijn er juist wat meer vertrekkers dan vestigers.