Bavaria komt als eerste met bierijsje

Het verfrissende ijsje met de lichtzoete smaak van Radler, tonen van citrusfruit én 2.0% alcohol zal deze zomer exclusief verkrijgbaar zijn op diverse festivals en evenementen. Festival Wish Outdoor in Beek en Donk heeft de primeur.

Het idee om van Bavaria Radler Lemon 2.0% een ijsje te maken ontstond binnen een intern innovatieprogramma van Bavaria. Twee medewerkers pitchten hun idee succesvol aan de directie. “Wat zal er nou nóg verfrissender zijn dan een Bavaria Radler?” Daarmee was het idee geboren. Ze kregen groen licht om het ijsje daadwerkelijk te produceren en op de markt te brengen. In het kader van de recent geïntroduceerde Bavaria-campagne “Welcome to the Family”, wordt voor deze introductie “Welcome to the cold side of the Family” gebruikt.

Het ijsje bestaat voor 98,3% uit Radler-bier en bevat alcohol. Doordat een natuurlijke vezel is toegevoegd blijven de alcohol en het koolzuur in het ijsje behouden, wat zorgt voor een verfrissende structuur met de échte smaak van Bavaria Radler Lemon 2.0%. Het product is zodoende alleen geschikt voor consumenten boven de 18 jaar. Eén Radler-ijsje bevat slechts 26 kilocalorieën.