Duits parlement stemt in met homohuwelijk

Merkel maakte deze week onverwacht bekend dat de leden van de CDU-fractie hoofdelijk mochten stemmen. In een interview liet ze weten dat het vooral een gewetenskwestie vindt en dat ze dan ook niet tegen een vrije stemming in het parlement is.

Een kwart van Merkels partij stemde voor, Merkel zelf stemde tegen het homohuwelijk.

De linkse partijen wilde al langer dat mensen van hetzelfde geslacht met elkaar konden trouwen. Zij hebben samen een kleine meerderheid in de Bondsdag. Nu een kwart van de CDU ook heeft voorgestemd, is ook in Duitsland een homohuwelijk na 25 jaar gesteggel een feit.