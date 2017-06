107 kilo cocaïne onderschept in plafond container

Bij een containerbedrijf in de Waalhaven is woensdag 28 juni 107 kilo cocaïne ontdekt. De pakketten met drugs zaten verstopt in het plafond van een lege container.

De container was een paar dagen daarvoor aangekomen in de haven van Rotterdam en was geladen met bananen. De cocaïne is in beslag genomen en vernietigd. Het HARCteam, waarin Openbaar Ministerie, Douane, Zeehavenpolitie en Fiod samenwerken, stelt nader onderzoek in.