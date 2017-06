Jongetje (5) verdronken in Vleuten

In Vleuten is gisteravond een kleuter verdronken. Het trieste ongeval vond plaats op de Dotterbloemkade.

Het gaat om een 5-jarig jongetje uit een Afghaans gezin dat aan de aandacht van de ouders was ontglipt en naar buiten was gelopen.

Het kind werd door omwonenden uit het water gehaald en gereanimeerd. De reanimatie is door hulpverleners overgenomen. Het jongetje is naar het ziekenhuis vervoerd, maar helaas is hij om het leven gekomen, aldus de politie.