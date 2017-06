Goede ventilatie in de badkamer van levensbelang

Een goede ventilatie is van het grootste belang voor een gezond woonklimaat. Om maar even de badkamer als voorbeeld te nemen: goede ventilatie gaat niet alleen een muffe geur, schimmelvorming en een roestige radiator tegen.

Gelukkig kunnen radiators online besteld worden en dan ben je weer voor vele jaren klaar. Bijvoorbeeld een radiator van cvkoopjes.nl gaat een hele tijd mee en omdat het om en a-merk gaat, heb je ook een goede garantieservice.

Echter voorkomen is beter dan genezen. Een goede ventilatie zorgt er niet alleen voor dat je langer van je huidige radiator geniet het voorkomt ook dat je door zuurstofgebrek onwel wordt met alle gevolgen van dien. Het is namelijk niet voor niets dat de deuren van sanitaire ruimten altijd korter zijn dan slaapkamerdeuren en in tegenstelling tot andere binnendeuren, naar buiten opendraaien. Het korter zijn van de deur heeft als reden dat er altijd frisse lucht onderdoor kan stromen. Daarnaast is het buitenwaarts draaien van de deur ter voorkoming dat hulpverleners de ruimte niet kunnen betreden omdat een onwel geworden persoon met zijn lichaam de toegang tot de ruimte blokkeert.

Verschillende systemen van badkamerventilatie

Er zijn meerdere manieren om de badkamer goed te ventileren. Het eenvoudigste is, wanneer je de badkamer niet gebruikt, ten eerste de deur altijd open te laten en ten tweede het beluchtingsrooster in het raam open of het raam zelf op een kiertje te zetten. Daarnaast is het wel zo fijn dat je boven de douche zelf ook een condens uitlaat hebt. Als je badkamer net onder het dak zit hoeft daar niet perse een ventilator ingebouwd te worden. Als de pijplengte meer dan twee meter bedraagt of ze kan niet recht naar boven, doe je er echter wel verstandig aan er een buisventilator in te zetten. Dit in verband met teruglopend vocht.

Badkamerventilatoren kunnen we in drie soorten onderscheiden:

-De standaard badkamerventilator kan alleen aan of uit.

-Een badkamerventilator met timer start zodra er een sensor geactiveerd wordt en blijft nog even nawerken nadat je de ruimte verlaten hebt.

-De meest complete versie is de badkamerventilator met hygrostaat. Deze slaat automatisch aan zodra de luchtvochtigheid boven een bepaalde waarde komt en slaat pas af wanneer deze weer op de oude waarde is.

De hier genoemde ventilatortypen zuigen allemaal de vochtige lucht af en blazen deze via een buis naar buiten. Om een continue luchtstroom te behouden en te voorkomen dat er een vacuümeffect ontstaat, dien je bij het gebruik van dit soort ventilatoren altijd nog een deur, raam of rooster open te zetten.

Anders is dat bij ventilatoren die werken volgens het balansprincipe. Balansventilatoren werken met een dubbel uitgevoerd buissysteem. Op hetzelfde moment dat de vochtige lucht afgezogen wordt, blaast het systeem ook frisse droge lucht te ruimte in. Dit type ventilator kan een onderdeel zijn van een balansventilatiesysteem dat het binnenklimaat in de volledige woning beheerst of een solitair werkende luchtververser in het dak van een dichte complete douchecabine.

In de douchecabine werkt deze ventilator op een vochtsensor, waardoor hij pas afslaat op het moment dat alle vochtige lucht uit de cabine afgevoerd is. Met een balansventilator is het dus uitgesloten dat je, zelfs in een volledig gesloten douchecabine, flauwvalt ten gevolge van zuurstofgebrek.