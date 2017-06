Imposante mannetjes leeuw Dukat aangekomen in DierenPark Amersfoort

Mannetjes leeuw Dukat is vanuit Polen aangekomen in DierenPark Amersfoort. “Deze man kun je met recht de koning der dieren noemen, wat een imposante verschijning”, vertelt roofdierverzorger Marc Belt. Eerder deze week kwamen de drie leeuwinnenzussen Zaila, Lewa en Sabi aan in de dierentuin.

“De aankomst van Dukat verliep rustig, hij straalt gewoon zelfvertrouwen uit”, aldus de enthousiaste dierverzorger. “Hij keek even om zich heen, stapte het binnenverblijf in en ging rondneuzen.” De man en de leeuwinnen kunnen eerst rustig wennen aan hun nieuwe onderkomen. Wanneer zij zich helemaal vertrouwd voelen, gaan de leeuwen kennismaken.

Dierverzorger Marc geeft vanaf vandaag elke week een uniek kijkje bij de nieuwkomers. “Ik houd het hele proces bij in een videodagboek, iedereen kan via mijn vlog elke vrijdag meekijken bij Dukat en zijn leeuwinnen.” Vanaf zaterdag 8 juli zijn de leeuwen voor bezoekers zichtbaar in het compleet nieuwe leeuwenverblijf in DierenPark Amersfoort.