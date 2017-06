Voortvluchtige verdachte dodelijk schietincident Rotterdam Ommoord aangehouden

Woensdagavond is een 24-jarige man in Hongarije aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Parsa Maboud. Het 21-jarige slachtoffer kwam op 28 mei om het leven bij een schietincident op de Paardebloem.

Tijdens het onderzoek kreeg de politie het vermoeden dat de verdachte mogelijk in het buitenland zat. De man werd daarom gesignaleerd en uiteindelijk door lokale autoriteiten in Hongarije gearresteerd. Zijn overlevering naar Nederland wordt in gang gezet.

Oproep

Het onderzoeksteam zet het onderzoek naar de dodelijk schietpartij voort. De oproep om informatie blijft bestaan. Zo besteedde het programma Opsporing Verzocht afgelopen dinsdag voor de tweede maal aandacht aan de zaak. Daarin werden belangrijke vragen aan het publiek gesteld.

Zo werd een beter signalement van de daders bekend gemaakt naar aanleiding van getuigenverklaringen. Het zou het gaan om twee jonge getinte mannen, waarvan een lang en slank is en de ander korter en wat dikker. Hij wordt steeds omschreven als 'bol of vet'. Het team komt graag in contact met mensen die meer weten over de verdachten.