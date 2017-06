Oud-politieagent chanteerde bezoekers homo-ontmoetingsplek

Dreigen

De verdachte, die werkzaam was als politieagent, noteerde op homo-ontmoetingsplaatsen de kentekens van geparkeerde auto’s. Met de inloggegevens van een collega zocht hij in de polititiesystemen de eigenaren van de betreffende auto’s op. Hij stuurde in totaal 29 slachtoffers een brief waarin hij dreigde foto’s van hun activiteiten op de homo-ontmoetingsplaats openbaar te maken, tenzij het slachtoffer 1000 euro aan bitcoins zou betalen. Op deze wijze heeft verdachte geprobeerd een groot aantal personen af te dreigen.

Slachtoffers

Verdachte heeft door zijn handelen ernstig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van kwetsbare slachtoffers. Diverse slachtoffers hebben bij de politie verklaard dat zij in de veronderstelling verkeerden dat er daadwerkelijk foto’s waren gemaakt en dat deze foto’s openbaar zouden worden gemaakt als zij niet zouden betalen. Bovendien bestond bij sommigen de indruk dat zij naar hun huis waren gevolgd.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Deskundigen hebben een persoonlijkheidsstoornis bij de verdachte vastgesteld en achten hem verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank ziet daarom aanleiding om de door de officier van justitie geëiste gevangenisstraf aanzienlijk te matigen. Hierbij neemt de rechtbank in aanmerking dat een gevangenisstraf voor deze verdachte mede gezien het feit dat hij werkzaam is geweest als politieagent, extra zwaar zal wegen.

Behandeling

De rechtbank is van oordeel dat het van groot belang is dat de verdachte wordt behandeld. Om die reden wordt een gedeelte van de gevangenisstraf voorwaardelijk opgelegd en worden hier bijzondere voorwaarden aan verbonden als reclasseringstoezicht en een behandeling.

Daarnaast moet de verdachte aan drie slachtoffers schadevergoedingen betalen van in totaal 3618 euro.