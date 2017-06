Zwaardere straffen voor geweldplegers onder invoeld van alcohol of drugs

Vanaf 1 juli zal de politie haar wettelijke bevoegdheid om verdachten van geweld te testen op drank en drugs landelijk gaan toepassen. De Wet middelenonderzoek bij geweldplegers is op 1 januari 2017 in werking getreden, maar werd in het eerste half jaar alleen op kleine schaal beproefd. Daarbij is alleen getest op alcohol. Vanaf 1 juli test de politie ook op drugs en wordt de wet landelijk uitgerold. De politie moet wel aanwijzingen hebben dat het geweld onder invloed van alcohol of drugs is gepleegd.