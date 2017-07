Praatpalen vanaf 1 juli verleden tijd

Vanaf zaterdag 1 juli zijn de gele praatpalen langs de snelwegen buiten bedrijf. Dit weekend krijgen alle 3300 praatpalen een hoes zodat duidelijk is dat ze niet meer in gebruik zijn.

Rijkswaterstaat, de ANWB en Ecoleon hebben op vrijdag 30 juni de eerste praatpaal op de A2 bij Breukelen verwijderd. Het duurt ongeveer 3 maanden voordat alle praatpalen zijn weggehaald.

Ruim 50 jaar konden weggebruikers met pech langs de snelweg hulp inschakelen via de gele praatpalen. Omdat automobilisten hun mobiele telefoon gebruiken als ze met pech langs de weg stranden, is besloten om de praatpalen uit te zetten en te verwijderen. Rijkswaterstaat wil dit verwijderen duurzaam realiseren en heeft gekozen voor een concept van Ecoleon waarbij de praatpalen worden geüpcycled. De praatpalen worden niet vernietigd of gerecycled, maar krijgen een nieuwe bestemming dichtbij de oorspronkelijke vorm, bijvoorbeeld als laadpaal of informatiezuil.

Tijdelijke duurzame hoes

Om aan weggebruikers duidelijk te maken dat de praatpalen niet meer werken, krijgen alle praatpalen dit weekend een tijdelijke hoes. Deze hoes is gemaakt van gerecycled materiaal en is geproduceerd bij sociale werkplaatsen.

Nieuwe bestemmingen voor de praatpaal

Veel organisaties en particulieren willen een praatpaal kopen of hebben creatieve ideeën voor het upcyclen van de praatpalen. Wensen en nieuwe ideeën voor het upcyclen van de praatpalen kunnen worden ingediend via de website Het verhaal van de praatpaal van Ecoleon.

Ook Domeinen Roerende Zaken, waar overtollige rijksgoederen worden verwerkt, gaat 100 praatpalen verkopen. Informatie hierover is beschikbaar op de website van Domeinen Roerende Zaken. Een aantal musea, waaronder het Openluchtmuseum en het KPN telecommuseum, krijgt een praatpaal voor hun collectie.

Ga goed voorbereid op weg, zorg dat je kunt bellen bij pech

Weggebruikers moeten vanaf 1 juli met eigen middelen hulp inroepen als ze bij pech of een ongeval stranden langs de snelweg. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om altijd een opgeladen mobiele telefoon mee te nemen, het nummer van hun pechhulpverlener paraat te hebben en bij pech indien mogelijk door te rijden naar een pechhaven, parkeerplaats of benzinestation. Ga bij een incident achter de vangrail staan met een veiligheidshesje aan en laat zo snel mogelijk hulp komen. Kijk voor meer informatie op de pagina Afscheid van de praatpaal.