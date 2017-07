'Teeven trekt zich terug als kandidaat Raad van State'

Teeven heeft de eer aan zichzelf gehouden omdat zijn korte politieke loopbaan niet geheel vlekkeloos is verlopen. Zo deed de bonnetjesaffaire met betrekking tot de ‘Teevendeal’ de staatssecretaris de das om. Ook een interview in de Groene Amsterdammer legde een smet om zijn carrière. In dit interview vertelde Teeven dat hij wilde bezuinigen op de advocatuur omdat hij de minimumstraffen er bij de PvdA niet doorheen had gekregen. Dit was volgens Teeven een andere manier om hetzelfde effect te bereiken.