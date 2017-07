Kind gereanimeerd nadat deze uit het water is gehaald

Op het Charlotte van Montpensielaan in Amstelveen is zaterdagavond een kind te water geraakt. Volgens AT5 moest het slachtoffertje door de hulpdiensten gereanimeerd worden.

Een groot aantal hulpverleners rukte uit om het slachtoffer eerste hulp te verlenen. Nadat het kind op straat gereanimeerd was is deze met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk of het om een jongen of meisje gaat. Volgens omstanders was het een kind rond de vijf jaar oud. Hoe het te water heeft kunnen raken is onbekend.