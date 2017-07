Vrouw gebruikt baby om drugs en telefoon gevangenis in te smokkelen

Een 25-jarige vrouw uit Almere en een 28-jarige man uit Lelystad zijn zaterdagmiddag aangehouden nadat zij telefoons en drugs de gevangenis in probeerden te smokkelen. Dit deden zij wel op een heel bijzondere manier, namelijk in de luier van een baby.

Een medewerker van de gevangenis vertelde dat de 25-jarige verdachte de baby overhandigde aan de 28-jarige verdachte. De vrouw mocht het gebouw van de gevangenis niet meer in omdat zij eerder had geprobeerd drugs naar binnen te smokkelen. Toen de man het gebouw wilde betreden, overhandigde hij de baby aan een medewerker zodat de man gecontroleerd kon worden. De medewerker voelde iets in de luier van de baby. De man deed op verzoek van de medewerker de luier uit en trof de telefoons en een kleine hoeveel drugs aan. Het tweetal werd overgebracht na het politiebureau voor verhoor. Na het verhoor mocht het duo het politiebureau weer verlaten.