Agenten bedreigd met kettingzaag

Agenten werden rond 20:00 uur naar de Jan Bulthuisstraat gestuurd omdat er een man met een kettingzaag op straat zou lopen. Hij zou volgens de melder door dolle heen zijn.

Aanhouding

Toen de agenten ter plaatse kwamen en in gesprek wilden gaan wat er precies aan de hand was kwam de man uit de achtertuin aan lopen. Hij pakte een kettingzaag en startte deze en nam een dreigende houding aan en kwam op snel op de agenten inlopen met de kettingzaag in zijn handen. Hierop moesten de agenten zich terugtrekken en hebben met gebruik van pepperspray geprobeerd om de man onder controle te krijgen en aan te kunnen houden. Uiteindelijk stopte de verdachte en legde de kettingzaag weg. Hierna is hij aangehouden voor bedreigen en poging tot zware mishandeling dan wel poging tot doodslag en ingesloten in het cellencomplex. De beide agenten deden aangifte tegen de 43-jarige man uit Groningen.