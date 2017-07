Drama bij ernstig busongeval A9 in Duitsland

De bus met 48 volwassen mensen aan boord, die in zuidelijke richting reed, botste op een vrachtwagen en vloog in brand. Van de bus is weinig over. De politie spreekt vooralsnog van 31 gewonden, van wie een aantal er zeer ernstig aan toe is. 18 Mensen worden nog vermist. Gevreesd wordt dat ze bij het ongeval zijn omgekomen, zo schrijven Duitse media.

De snelweg is bij de plaats van het ongeluk, Münchberg, in beide richtingen afgesloten. Er zijn helikopters en ambulances ter plekke om eerste hulp te verlenen.