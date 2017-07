Dit is nieuw op de Zwarte Cross 2017

De Zwarte Cross is in de afgelopen 21 jaar uitgegroeid van een kleinschalig vriendenfeestje tot het grootste festival van Nederland. Vanaf de eerste editie kenmerkt de Zwarte Cross zich door een uiterst gemoedelijke sfeer en een op papier belachelijke combinatie van programma-onderdelen: muziek, theater, motorsport en stunts. Deze wereldwijd unieke formule trok vorig jaar 220.000 bezoekers naar het Achterhoekse Lichtenvoorde en daarmee uitverkocht.

Op de Zwarte Cross 2017 is veel nieuws te ontdekken. Het grootste betaalde festival van Nederland wil nieuwe en trouwe bezoekers verrassen op 13, 14, 15 en 16 juli. Dit jaar zijn onder andere een festivalstrand, een foodtruckfestival, een bruine kroeg en een nachtfietsenmaker opgenomen in het programma van het festival in Lichtenvoorde, dat dit jaar de slogan ‘Vaak Bu-j Te Bang! uitdraagt.

Een totaal van 40 podia en weides

Zwemmen op de Zwarte Cross kan dit jaar voor het eerst op festivalstrand Playa Gasolina; lekker plonzen of zonnen met een cocktail in je hand tegen een decor van verweerde verkleedhuisjes en zongebruinde badmeesters. De Dansvloer vindt een nieuw onderkomen in de Engelse Schans. Binnen de aarden wallen van deze gerenoveerde vestigingslocatie uit de Tachtigjarige Oorlog gaan 5000 danceliefhebbers dansen op het slagveld. In Café de Beugel zullen levensliederen klinken en er kan geproost worden met bier uit echte beugels. In de Baterbar maakt live metalmuziek z’n rentree op de Zwarte Cross. Thrill & Chill biedt de bezoeker de mogelijkheid zelf een beetje stuntman te zijn middels een tokkelbaan. Kennis maken met de power van een motorfiets kan bij de Motoropstap voor volwassenen. Midden in de nacht naar huis trappen met een lekke band is verleden tijd: nabij de fietsenstalling vind je de nachtfietsenmaker voor een snelle reparatie. Op de nieuwe website van de Zwarte Cross vinden bezoekers een overzicht van alle locaties, dat zijn er 40 in totaal. 32 van deze locaties zijn podia en dat is er (met de toevoeging van Café de Beugel) één meer dan vorig jaar.

Nieuws vanaf de crossbaan

Op de crossbaan strijdt de top van de internationale motocross om de winst in de finale van de KNMV Dutch Masters of Motocross. In de klassen 85cc, 125cc, MX2 en MX1 komen de 30 beste renners van Nederland uit, aangevuld met 10 internationale toppers. Door de samenwerking met de bond is de Zwarte Cross in 2017 het grootste officiële sportevenement van Nederland geworden. Er zijn nog meer Dutch Masters op de Zwarte Cross: op de Theaterweide viert de bezoeker de verjaardag van Rembrandt van Rijn bij de Rijksmuseum Schilderworkshop. Topsport op de crossbaan wordt traditiegetrouw afgewisseld met ludieke crossklassen. Zo krijgt de crossbaan in de nieuwe United Colour Race alle kleuren van de regenboog. Deelnemers zullen daar kleurenpoederexplosies afvuren vanaf hun wagens. In de eveneens nieuwe Powertoysklasse voeren volwassen kinderen hun kinderspeelgoed op tot crossmonsters.

Tickets, blokkenschema en bereikbaarheid

De Zwarte Cross verkocht in de eerste 5 dagen na de start van de voorverkoop 90 procent van alle ticketsoorten. Het grootste festival van Nederland is niet uitverkocht: 14 procent van de vrijdagkaarten is nog beschikbaar. In het interactieve blokkenschema op de website van de Zwarte Cross zijn de locaties en speeltijden van alle acts (in 2017 zijn het 234 bands, 800 theaterartiesten en 33 stuntshows op 46 festivallocaties waarvan 32 podia) terug te vinden met foto’s, biografieën en filmpjes. De Feestfabriek Alles Komt Goed B.V., de organisator van de Zwarte Cross, zet extra late treinen in vanuit het nabijgelegen treinstation Lichtenvoorde-Groenlo en er zijn pendelbussen tussen de hoofdingang en het treinstation.