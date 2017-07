Marechaussee Schiphol druk met creditcardmessen

Alleen al in de afgelopen vier maanden heeft de beveiliging al bijna 900 messen in beslag genomen.

De marechaussee spreekt over een nieuwe trend. Maar wie wordt betrapt met een creditcardmes hangt een boete boven het hoofd van 150 euro omdat het gaat om een verboden wapen.

Het mes, verstopt in een creditcard, is vlijmscherp en is uitgeklapt 6,5 centimeter lang. Het valt dus onder de categorie verboden wapens. Het creditcardmes wordt via internet volop te koop aangeboden.