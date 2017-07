Toeslag op concertkaartje wordt taboe

De wet schrijft voor dat de aanbieder kosten die onvermijdbaar zijn in de basisprijs moet opnemen. Verplichte kosten die gelden per boeking (dus niet per kaartje) moet de aanbieder bij de start van de boeking duidelijk vermelden. Kosten voor extra keuzemogelijkheden die niet verplicht zijn, mag de aanbieder later in het boekingsproces vermelden.

Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM: “Consumenten mogen tijdens het boekingsproces niet met extra kosten worden geconfronteerd die ze altijd moeten betalen. Duidelijke prijzen zijn niet alleen belangrijk voor consumenten, maar ook voor ondernemers die met elkaar concurreren.” Online aanbieders van tickets krijgen tot 1 oktober a.s. de tijd om hun praktijk aan te passen.

Duidelijke prijzen

De ACM heeft het thema ‘duidelijke tarieven en voorwaarden’ hoog op haar agenda staan. De toezichthouder wil dat prijzen voor de consument transparant zijn. Met duidelijke prijzen kunnen zij producten en diensten eenvoudiger vergelijken. Dat bevordert eerlijke concurrentie tussen bedrijven. Consumenten profiteren daarvan in de vorm van scherpere prijzen en betere kwaliteit en service.