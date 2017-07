Schoonmaakster verdachte van diefstal schilderijen

Op vrijdag 19 mei meldde een medewerker van een veilinghuis dat er een schilderij werd aangeboden waarvan ze dachten dat het geen zuivere koffie was. Het bleek te gaan om een schilderij dat in 2016 was gestolen uit een woning in Blaricum. Een onderzoek werd gestart naar de aanbieder van het schilderij en al snel wist de politie de identiteit te achterhalen. Uit onderzoek bleek ook dat de verdachte werkzaam was als schoonmaakster op verschillende adressen.

Huiszoeking

In de woning van de verdachte werd een huiszoeking gedaan. Tijdens de huiszoeking werden meerdere schilderijen en andere spullen aangetroffen die van diefstal afkomstig leken. Daarom benaderde de recherche een aantal families waar de verdachte ook als schoonmaakster werkte. Het bleek dat drie families spullen misten die in de woning van de verdachte waren teruggevonden.

De vrouw, 58 jaar uit Blaricum, werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Zij is heengezonden en zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor de rechter.