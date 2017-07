Helft ANWB-leden met e-bike heeft weleens problemen met accu

Representatief onderzoek toont aan dat de helft van de ANWB-leden met een e-bike weleens problemen heeft meegemaakt met de accu. Ook geven leden aan dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over het onderhoud en de levensduur van de accu. De ANWB vindt dat onduidelijkheid en onzekerheid bij gebruikers van e-bikes over de accu’s de verdere groei en populariteit van de e-bike niet in de weg mogen staan en zal de branche hierop aanspreken.

De bond ontvangt al langer signalen van ANWB- leden, bijvoorbeeld over de tegenvallende levensduur en prestaties van de kostbare accu’s en de onduidelijkheid over de waarde van tweedehands e-fietsen. Het opladen van accu’s zorgt ook voor problemen. Daarom heeft de ANWB nader onderzoek gedaan naar de ervaringen van de ANWB-leden.

Ruim een kwart van de ondervraagden heeft weleens meegemaakt dat de accu snel leeg is. Bij de aanschaf van de e-bike is de helft van de mensen niet of onvoldoende geïnformeerd over het belang van het goed onderhouden van een accu. Ook zijn e-bike bezitters niet op de hoogte van de vervangingskosten van accu’s. Het vervangen van een accu kost tussen de 300 en 600 euro.

Gebruikers zijn slecht op de hoogte hoe zogenaamde ‘diepontladingen’ (de accu te ver leeg rijden waardoor hij onbruikbaar wordt) worden voorkomen. Ook is onduidelijk hoe je het beste de accu bewaart als de fiets langere tijd niet wordt gebruikt, zoals in de winterperiode. Voor een deel ligt dat wel aan de consument zelf omdat de helft de gebruiksaanwijzing niet leest.

Problemen met de accu werden in twee derde van de gevallen naar tevredenheid door de leverancier opgelost. Vervanging en of revisie van accu’s vindt plaats als zo rond de 7500 kilometer met de fiets is afgelegd.

E-bike bezit

Eén op de drie ANWB-leden is in het bezit van een e-bike die zij al een jaar of drie in bezit hebben. Ongeveer een kwart van de mensen die nu nog geen e-bike bezit, overweegt om op korte termijn er een aan te schaffen. Dat doen zij voornamelijk bij fietsspeciaalzaken en via websites van fabrikanten. Voor deze groep is de website van de ANWB en de online keuzehulp ANWB Fiets Select een belangrijke informatiebron.