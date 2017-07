Advocaten in bezwaar tegen dagvaarding Van Laarhoven

Het Nederlandse OM schendt het recht van oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven op een eerlijk proces. De advocaten van de in Bangkok gevangen Van Laarhoven tekenen daarom bezwaar aan tegen de dagvaarding die het openbaar ministerie vandaag uitbracht. Het OM wil vier personen en vier rechtspersonen op zitting krijgen. Volgens de advocaten krijgt Van Laarhoven zo geen eerlijk proces, omdat hij nog niet zelf over de feiten heeft kunnen verklaren.

Het openbaar ministerie kondigde vanochtend aan een viertal personen en een viertal rechtspersonen betrokken bij The Grass Company te willen dagvaarden voor een regiezitting in september van dit jaar. De advocaten van Van Laarhoven tekenen tegen de dagvaarding bezwaar aan omdat deze ontijdig en lichtzinnig is uitgebracht. “De verdediging moet na zes jaar onderzoek toch op zijn minst de kans krijgen zijn kant van het verhaal te vertellen”, stelt Sidney Smeets van Spong Advocaten.

Van Laarhoven niet eens gehoord

De betrokkenen worden door het openbaar ministerie verdacht van belastingontduiking en witwassen in verband met de achterdeur van een viertal coffeeshops. Johan van Laarhoven, die door toedoen van het Nederlandse openbaar ministerie in Thailand in de cel zit, wordt verweten feitelijk leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie, wegens het exploiteren van gedoogde coffeeshops.

“Johan van Laarhoven heeft nog nooit de kans gekregen te reageren op de aantijgingen van het openbaar ministerie, omdat hij in Thailand onder erbarmelijke omstandigheden is opgesloten”, aldus Smeets. “Door hem nu rauwelijks te dagvaarden wordt het beginsel van hoor en wederhoor geschonden maar nog belangrijker: het openbaar ministerie wil bewust een strafzaak starten waarbij Van Laarhoven niet de kans krijgt zichzelf te verdedigen. Dat is in strijd met het recht op een eerlijk proces. Zeer recent nog wees het Europese Hof Nederland terecht wegens het berechten van afwezige verdachten.”

OM frustreert lopend onderzoekstraject

De advocaten van Van Laarhoven proberen hem naar Nederland te halen zodat hij aanwezig kan zijn bij zijn berechting en de gelegenheid krijgt zijn reactie te geven op de aantijgingen van het OM. De Haagse rechter oordeelde eerder dat Van Laarhoven als getuige moet worden gehoord. De verdediging heeft ook de Bredase onderzoeksrechter verzocht om Van Laarhoven te horen.

“Het openbaar ministerie werkt al ruim een jaar lang bewust tegen dat getuigen, waaronder Van Laarhoven, bij de onderzoeksrechter worden gehoord. De verdediging krijgt zo niet de kans om ontlastende verklaringen aan het dossier te laten toevoegen. Het openbaar ministerie lijkt niet geïnteresseerd in enige nuance en heeft haar vervolgingsbeslissing al genomen voordat de verdachten de kans hebben gekregen zich daarover uit te laten.”

De advocaten maken om die redenen bezwaar tegen de dagvaarding. De raadkamer van de rechtbank moet eerst op die bezwaren beslissen alvorens het tot een inhoudelijke behandeling kan komen. Daarvoor moeten de betrokkenen ook worden gehoord. De zaak kan tot dat moment niet aanvangen. In de tussentijd moet de rechter-commissaris onderzoek doen.”

Over Johan van Laarhoven

Van Laarhoven begon 35 jaar geleden een coffeeshop in Tilburg en opende in de loop der jaren nog drie vestigingen. Na zijn pensionering verhuisde hij naar Thailand, waar hij in 2014 naar aanleiding van een verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie werd aangehouden. Inmiddels zit hij al meer dan tweeënhalf jaar vast, onder erbarmelijke omstandigheden. De coffeeshops die Van Laarhoven oprichtte zijn nog altijd open en voldoen aan alle regels van de overheid.