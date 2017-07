Verdachte aangehouden voor schietincident

Woensdagochtend is rond 05.00 uur een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident op 25 april jl. op de Kokelestraat in Kerkrade.

De verdachte werd door het arrestatieteam van de politie in de vroege ochtend gearresteerd in zijn woning in Landgraaf.

De politie heeft na het incident op 25 april een onderzoek ingesteld om uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor het schietincident. Bij dit incident raakte een 39-jarige man uit Kerkrade zwaargewond. In dat onderzoek van de recherche is een 40-jarige man uit Landgraaf in beeld gekomen. Hij is woensdagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De man zit op dit moment vast en wordt verhoord over zijn rol. De politie heeft na de aanhouding een zoeking verricht in de woning van de man. Verdere mededelingen worden hierover niet gedaan.