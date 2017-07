Honden stikken in hete auto, overheid wil maatregelen

Iedere zomer worden er door de politie weer honden uit bloedhete auto’s bevrijd. Andere dieren overleven de hitte niet. De Sophia-Vereeniging bestrijdt dit dierenleed met voorlichting en de waarschuwende Sophia HitteStikker. De Partij voor de Dieren diende een motie in om ook overheidsmaatregelen te treffen die voorkomen dat honden door verstikking overlijden. De motie is dinsdagmiddag aangenomen.

Levensgevaar in hete auto

Een auto verandert al snel in een oven. Zelfs in de schaduw met een raam open, loopt de temperatuur gauw op tot meer dan veertig graden. Voor honden is deze hitte levensgevaarlijk. Zij kunnen hun warmte moeilijk kwijt, waardoor ze snel oververhit raken en overlijden. Steffie van Horck, directeur van de Sophia-Vereeniging: “De emoties rondom dit onderwerp lopen hoog op, zoals onlangs nog gebeurde na het sterfgeval in Hoensbroek. En terecht: elke overleden hond is er een teveel, terwijl het zo gemakkelijk voorkomen had kunnen worden. De gevaren zijn kennelijk niet bekend genoeg. Het is fantastisch nieuws dat er vanuit politiek Den Haag bijval is om hier actie op te ondernemen”.

Preventieve werking

Verschillende particuliere initiatieven, zoals een petitie die binnen een paar dagen meer dan 50.000 keer ondertekend werd, tonen de grote maatschappelijke verontwaardiging als het over dit onderwerp gaat. De voorlichting over de gevaren van een te hete auto bereikt veel mensen, maar de kennis moet nog wijder verbreid worden. De regering kan hierin een belangrijke rol spelen maar bemoeide zich er tot nu toe niet mee. De aangenomen motie voor preventieve regelgeving is een stap die veel hondenlevens kan redden in de toekomst.

Samenwerking

De Sophia-Vereeniging is verheugd dat de overheid initiatief toont. “Wij gaan graag in gesprek met staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken”, zegt Steffie van Horck. “We zetten ons al jaren actief in om dit dierenleed te voorkomen. Bij mooi weer informeren we mensen via onze website en de sociale media. Ook roepen we hen op de Sophia HitteStikker op hun auto te plakken om andere hondenbezitters te waarschuwen. Momenteel zijn we in gesprek met de gemeente Amsterdam en sporen we pretparken aan om onze posters op te hangen en flyers te verspreiden onder bezoekers, zodat zij hun hond niet in de auto achterlaten op de parkeerplaats. In samenwerking met de landelijke overheid kunnen we onze kennis verder verspreiden en nog meer dieren behoeden voor een afschuwelijke dood.”