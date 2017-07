Verklaring minister Koenders over vervolgingsbesluit MH17 door JIT-landen 5 juli 2017

'Het kabinet heeft drie prioriteiten gesteld: de terugkeer en identificatie van de slachtoffers, een onderzoek naar de toedracht van de ramp en de vervolging en berechting van de daders. Als minister van Buitenlandse Zaken hecht ik zeer groot belang aan nauwe internationale samenwerking op deze terreinen. De landen van het Joint Investigation Team – Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne – hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat het recht in deze ingewikkelde zaak zijn loop krijgt.

Deze samenwerking is van groot belang geweest gezien de complexe omstandigheden in deze zaak. De MH17 werd neergehaald boven een gebied waar een hevig gewapend conflict plaatsvond en dat nog steeds moeilijk toegankelijk is. Er was en is sprake van veel desinformatie en pogingen om het onderzoek in diskrediet te brengen. Desondanks zijn belangrijke resultaten geboekt – getuige het onderzoeksrapport van de OVV en de presentatie van het JIT in september 2016 – en kan het strafrechtelijk onderzoek dat nu nog loopt rekenen op vrijwel unanieme steun van de internationale gemeenschap. MH17 heeft laten zien hoe een gedeeld noodlot kan leiden tot hechte internationale samenwerking en vastberadenheid om recht te doen.

De JIT-landen hebben nu besloten dat vervolging van de daders in Nederland zal plaatsvinden en wordt ingebed in duurzame internationale samenwerking en steun. Dat betekent dat ook in de vervolgingsfase de samenwerking tussen het JIT wordt voortgezet. Door het MH17-verdrag met Oekraïne wordt het mogelijk om te vervolgen voor alle slachtoffers. Immers, de slachtoffers kwamen uit 17 landen van vijf continenten.

Daarmee geven de JIT-landen gezamenlijk gevolg aan de oproep van de VNVR om de daders verantwoordelijk te houden. We hebben het volledige vertrouwen dat we kunnen blijven rekenen op een breed internationaal draagvlak. En daar zal ik mij ook voor blijven inzetten.’