Man (83) overleden na verkeersongeval

Een 83-jarige man uit Den Helder is dinsdag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden na een verkeersongeluk.

De man werd dinsdag rond 11.15 uur op de Torplaan in Den Helder aangereden door een bestelbusje. Het slachtoffer, wat op de fiets was, is met spoed vervoerd naar het ziekenhuis. Daar is de man aan zijn verwondingen overleden.

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van de aanrijding.