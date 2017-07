Twee mannen aangehouden na stelen drie praatpalen

Een getuige belde de politie omdat hij had gezien dat twee mannen een praatpaal aan het losslijpen waren. Er had een auto bij gestaan. Politiemensen die poolshoogte gingen nemen troffen op de genoemde plek niemand meer aan, maar zagen wat verderop wel een auto rijden die aan de beschrijving van de getuige voldeed. Nadat de auto aan de kant was gezet vonden de agenten maar liefst drie gestolen praatpalen in de auto Waarschijnlijk stonden deze alle drie lang de A59. Eigenaar van de palen is Rijkswaterstaat en een medewerker deed aangifte. De twee vermoedelijke dieven werden ingesloten en zitten nog vast.