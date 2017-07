Christel en Mikey nog steeds spoorloos

Een woordvoerder van de politie Oost-Brabant zegt tegenover het AD : ‘Er zijn signalen waaruit blijkt dat ze oké zijn en dat ze samen zijn. Maar we hebben ze nog niet kunnen traceren. Ze kiezen er zelf voor om uit het zicht te blijven, zo lijkt het.’

‘Ze zijn jong, 13 en 15, het zijn nog kinderen, dus we willen ze graag terugvinden. Dat is voor hen beter en de familie wil ze natuurlijk ook heel graag terug hebben. Ze behoren niet rond te zwerven op deze leeftijd. Het lijkt erop dat ze samen hebben besloten ertussenuit te gaan, maar dat weten we pas als we ze hebben gevonden’, aldus de woordvoerder