Vermist jongetje (8) overleden in natuurbad in Chaam

Een 8-jarig jongetje uit het Belgische Zonnebeke is woensdagmiddag om het leven gekomen in het natuurbad op vakantiepark de Flaasbloem in Chaam.

Omstreeks 17.15 uur kregen de hulpdiensten de melding dat het jongetje op het park vermist werd. Omdat moment was men al 45 minuten aan het zoeken naar het slachtoffer. Omstreeks 17.30 uur werd de jongen in het natuurbad aangetroffen. Hij was niet aanspreekbaar en moest worden gereanimeerd de ambulancepersoneel. Hierna is hij met spoed overgebracht naar een ziekenhuis waar hij overleed.

De hulpdiensten hebben het natuurbad nog verder afgezocht omdat niet duidelijk was of de jongen alleen was. Er is volgens de politie vooralsnog niemand aangetroffen of als vermist opgegeven.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.