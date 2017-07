Grote hoeveelheid hard- en softdrugs aangetroffen

In een woning op De Hamstraat in Breda werd dinsdagochtend rond 06.45 uur een grote hoeveelheid hard- en softdrugs aangetroffen. De politie hield twee bewoners (25 en 64 jaar) aan.

Agenten onderzochten de woning naar aanleiding van een anonieme melding. Tijdens dit onderzoek troffen zij tientallen kilo’s hasj en een kleine hoeveelheid hennepgruis aan. Ook werden er tientallen grammen harddrugs en een groot geldbedrag in beslag genomen. Naast deze twee bewoners, worden ook drie anderen verdacht van betrokkenheid. Zij worden op een later tijdstip verhoord. De rechter-commissaris beslist vrijdag of de twee aangehouden verdachten langer vast blijven zitten.