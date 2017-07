Bijzonder verjaardagscadeau voor verdachte van woningoverval

Een 36-jarige Rotterdammer kreeg vorige week een bijzondere verassing op zijn verjaardag die hij niet snel zal vergeten. Op die dagen stonden agenten op de stoep om hem aan te houden als verdachte in het onderzoek naar een woningoverval aan de Espelo begin januari.

Donderdag 19 januari, om ongeveer 17.45 uur werd aangebeld bij de woning. Voor de deur stonden enkele mannen die zich voordeden als medewerkers van een energiebedrijf. De bewoner deed de deur open en werd toen direct naar binnen geduwd. Daar werd hij geslagen met vermoedelijk een vuurwapen. Hij wist de mannen echter de woning uit te krijgen en ging zelfs nog achter hen aan. Zij wisten te ontkomen.



De aangehouden 36-jarige Rotterdammer is de eerste verdachte die is aangehouden in dit onderzoek. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.