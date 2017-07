Rel over de Utrechtse bitterbal pakt slecht uit voor de VVD

De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdag gestemd over de motie die de VVD had ingediend over de bitterballen. Daarbij is de motie weggestemd door de raad. Dit meldt onder meer RTV Utrecht.

Dat betekent dat de gemeenteraad van Utrecht vasthoudt aan de 50 procent vegetarische hapjes bij borrels, zoals de raad vorige week ook al had besloten. Bij bijeenkomsten van de gemeenteraad zal in het vervolg minimaal de helft van de hapjes vegetarisch zijn. Het was een voorstel van de Partij voor de Dieren en werd gesteund door D66 en GroenLinks.

Dat de VVD een motie indiende over vegetarische bitterballen viel niet goed bij de fractie van Stadsbelang Utrecht. De fractie verliet zelfs de raadszaal bij de stemming en het CDA sprak van een 'gênante vertoning'. Fractievoorzitter van D66 Klaas Verschuure was ook boos, zo weet de NOS. Tegen de VVD-fractie zei hij:'U heeft het aanzien van de hele Utrechtse politiek geschaad, alsof wij niets beters te doen hebben dan praten over borrelhapjes.'