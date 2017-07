Turkse vice-premier niet welkom in Apeldoorn

De Turkse vice-premier Tugrul Türkes die aanstaande dinsdag naar Apeldoorn wilde komen om een toespraak te houden, is niet welkom in Nederland.

Türkes wilde in congrescentrum Orpheus een herdenking voor de mislukte couppoging van vorig jaar bijwonen en er ook spreken. Dit schrijft het AD vrijdag. Echter, het kabinet vindt het "gezien de huidige omstandigheden in de bilaterale relatie tussen onze landen" niet gewenst dat Tugrul Türkes of een ander lid van het kabinet naar Nederland komt.

In maart liepen de spanningen tussen Nederland en Turkije hoog op toen het kabinet weigerde hier Turkse bewindslieden te laten spreken in het kader van een Turks referendum. De beslissing dat de Turkse vicepremier nu niet welkom is "is een logisch gevolg van de gebeurtenissen in maart".