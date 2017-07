Nederland leeft mee na overlijden 6-jarige leeftijd Tijn

Tijn was niet alleen bekend door zijn nagellakacties tijdens Serious Request van 3FM maar ook door 'Lak door Tijn'.

De dappere Tijn bleef zich tot het laatste toe inzetten, zo schrijft de lokale omroep. Zijn laatste actie heeft nog een miljoen euro opgehaald, zo werd donderdag bekendgemaakt. Er kan nu door de opbrengst van 'Lak door Tijn' een speciale robot worden gekocht om kinderen met hersenstamkanker zoals Tijn had, te helpen. Met behulp van de machine kunnen medicijnen veel beter op de juiste plek terechtkomen.

Verklaring NPO 3FM:

NPO 3FM heeft een verklaring op de site geplaatst met de tekst: Je bent een voorbeeld voor ons allemaal. Je bent een held, een jongen. Je bent een eeuwig mooi verhaal.

'Tijdens 3FM Serious Request in Breda hebben we Tijn mogen leren kennen als een lief en speels mannetje met een bijzonder warm hart. Hij meldde zich, samen met zijn vader, bij de brievenbus van het Glazen Huis met een bijzonder groot gebaar. Met zijn ongekende en vertederende enthousiasme, onschuld en onzelfzuchtheid inspireerde hij miljoenen mensen om in actie te komen en samen een verschil te maken. Hij zette Nederland in beweging en bracht letterlijk het hele land bij elkaar. Met zijn nagellak-actie gaf hij duizenden kinderen een toekomst, terwijl zijn eigen toekomst zo onzeker was.Tijn is een voorbeeld voor ons allemaal. Zijn verhaal heeft ons als zender diep in het hart geraakt - toen, vandaag, voor altijd. Ongeloof, boosheid, verdriet: er is zoveel wat we op dit moment voelen, maar we zijn even stil. Lieve Tijn, rust zacht.'

Condoleanceregister

Op verzoek van vele fans is er een condoleanceregister aangemaakt voor Tijn Kolsteren. Het condoleanceregister is te vinden op het volgende adres:

http://www.condoleance.nl/16561/Tijn-Kolsteren.html