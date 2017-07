Politie onderzoekt overlijden katten

Op 1 juli trof de dierenambulance op de betreffende hoek een kat aan die al was overleden. Twee dagen later troffen zij op dezelfde locatie nog een kat aan die er erg slecht aan toe was. Ook deze kat is overleden. Omdat het onduidelijk is wat er is gebeurd en wat de doodsoorzaak van de katten is, is de politie op zoek naar getuigen.