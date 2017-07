9 Aanhoudingen voor smokkel Albanezen via vliegveld Teuge

De politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) hebben donderdag 6 juli weten te voorkomen dat 11 Albanese volwassenen en 3 jonge kinderen via Nederland per vliegtuigje vanuit België gesmokkeld zouden gaan worden naar vermoedelijk Engeland. 9 Verdachten zijn aangehouden en worden verhoord. Het gaat om mannen tussen de 29 en 62 jaar oud.

Van de 9 verdachten hebben de 2 piloten de Engelse nationaliteit. Twee mannen die de Albanezen per busje richting België vervoerden, hebben de Nederlandse nationaliteit. De overige 5 verdachten zijn Albanees van origine. De twee Nederlanders wonen in Amsterdam. De 7 andere verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Busjes

Bij een politiecontrole zijn donderdagavond rond 18.30 uur op de A27 ter hoogte van Breda twee busjes staande gehouden. De beide Nederlandse chauffeurs zijn aangehouden. De 5 Albanese mannelijke inzittenden (20-27 jaar oud) zijn meegenomen voor getuigenverhoor op het bureau in ‘s-Hertogenbosch, terwijl de Albanese vrouwen en kinderen uit de busjes elders zijn ondergebracht.

Op vliegveld Teuge werd door een observatieteam eerder die dag waargenomen hoe de twee Engelse piloten het vliegtuigje tankten en gereed maakten voor een vlucht via België richting vermoedelijk Engeland. Deze beide verdachten zijn rond zessen aangehouden op het vliegveld Teuge.

Amsterdam

Tijdens doorzoekingen van een hotelkamer en twee woningen in Amsterdam zijn donderdagavond rond zevenen nog eens 4 verdachten aangehouden.

De negende verdachte die is aangehouden, wordt beschouwd als hoofdverdachte die de organisatie van de mensensmokkel in handen had. Zijn aanhouding vond donderdagavond even na tienen plaats in Amsterdam.

Auto en vliegtuigje

Bij de aanhouding van een van de verdachten is beslag gelegd op een autosleutel, gegevensdragers en ruim 1.000 euro in contanten en een geldbedrag in buitenlandse valuta. De doorzoekingen van de woningen en hotelkamer in Amsterdam hebben geleid tot de inbeslagname van diverse gsm’s, administratie, ruim 8.600 euro, 2400 in vreemde valuta, aantekeningen, diverse gegevensdragers, een autosleutel, i-Pad en ondertekende documenten.

Een auto van het merk Mercedes en daarin aangetroffen administratie is in beslaggenomen in een privé parkeergarage in Amsterdam. Ook het kleine vliegtuig met slechts acht zitplaatsen -waarvan twee voor de piloten-, een agenda, gegevensdragers, administratie, een Audi sleutel, vliegbrevet en vliegkaarten zijn in beslag genomen.