Rode Kruis zwaar teleurgesteld over tegenstem Nederland bij kernwapenverdrag

Het Rode Kruis is flink ontstemd over de tegenstem van Nederland bij het verdrag voor een kernwapenverbod.

Binnen de VN is vandaag een historisch verdrag aangenomen dat kernwapens uit de wereld moet helpen. Meer dan 120 landen stemden voor: “Dit is een belangrijke overwinning voor menslievendheid. Te lang waren kernwapens de enige massavernietigingswapens die niet expliciet verboden zijn door internationale wetgeving,” aldus Peter Maurer, voorzitter van het Internationale Rode Kruis.

Het kernwapenverdrag is door meer dan 120 landen aangenomen. Het erkent de desastreuze humanitaire gevolgen van kernwapens en biedt een solide basis voor het tegengaan van uitbreiding van het kernwapenarsenaal over de wereld. Ook smeedt het verdrag op de langere termijn een pad voor een wereld zonder kernwapens. Het verdrag gaat in werking, als 50 staten het verdrag bekrachtigd hebben. Het Rode Kruis zal zich tot het uiterste inspannen om dit resultaat te behalen.

Vooraf was het Rode Kruis hoopvol over de Nederlandse deelname aan de VN-onderhandelingen. Als enige NAVO-land deed Nederland hieraan mee. 85% van de Nederlandse bevolking vindt dat Nederland een verdrag voor een kernwapenverbod moet steunen, bleek vandaag uit eigen onderzoek. Nederland heeft altijd aangegeven vóór een kernwapenvrije wereld te zijn. Maar nu de eerste grote stap gezet is, laat Nederland het afweten. Het Rode Kruis had de hoop dat Nederland zich hard zou maken voor deze wens van de Nederlandse bevolking. “In Nagasaki heb ik met eigen ogen de decennialange desastreuze gevolgen van kernwapens voor de mensheid,” aldus Gijs de Vries, directeur van het Rode Kruis. “Ik had de hoop dat Nederland in de onderhandelingen gehoor zou geven aan de wens van het Nederlandse volk. Bijna 90% van de Nederlanders is voor een kernwapenverbod.”

Onmenselijk lijden

Het Rode Kruis is tegen kernwapens vanwege de zeer ernstige gevolgen voor de mensheid: ze veroorzaken onmenselijk lijden door hitte, schokgolven en straling. Daardoor is het onmogelijk om gelijk na een aanval met kernwapens humanitaire hulp te verlenen; niet alleen door de straling, maar ook door het wegvallen van infrastructuur, ziekenhuizen en andere medische voorzieningen. En dat terwijl slachtoffers juist direct en langdurig medisch behandeld moeten worden. Al sinds 1945 roept het Rode Kruis wereldwijd op tot een kernwapenverbod.

Kort geleden was het Nederlandse Rode Kruis aanwezig bij een bijeenkomst in Nagasaki van het Internationale Rode Kruis en veel zusterverenigingen uit de hele wereld. De boodschap daar was glashelder: laat Nagasaki de laatste stad zijn die de verschrikkingen van een kernbom aan den lijve ondervond.