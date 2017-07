Slachtoffer schietincident station Breukelen overleden

Rond 15.00 uur kreeg de politie melding dat er was geschoten op een parkeerterrein bij het station in Breukelen. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht, en is daar komen te overlijden. Het gaat om een 30-jarige Amsterdammer.

De politie startte direct een onderzoek. Het parkeerterrein is lange tijd afgezet geweest voor uitgebreid sporenonderzoek. De recherche is druk bezig met onderzoek naar de aanleiding en de precieze toedracht van de schietpartij.