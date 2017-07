Appartementencomplex Amersfoort ontruimd tijdens brand in berging

De bewoners van een appartementencomplex aan de Rietzangerstraat in Amersfoort hebben een groot deel van de nacht buiten moeten doorbrengen vanwege een brandalarm dat was afgegaan.

Rond 03.30 uur werden de bewoners opgeschrikt door het brandalarm dat was afgegaan vanwege een brandje in de berging. Bij aankomst van de brandweer werd het gebouw ontruimd. Tientallen bewoners moesten buiten wachten tot ze hun woning weer in mochten. Niemand raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er in de brand heeft gestaan.