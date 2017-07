Dit weekend zomers, vanaf maandag wisselvallig

Donderdag is de start van de Zwarte Cross in Lichtevoorde. Duizenden liefhebbers zullen ook dan weer drie nachten vertoeven op de 'crosscamping'.

Alleen op de vraag hoe het weer zal gaan uitpakken? Volgens het KNMI wordt het wisselvallig.

Vandaag wordt het lekker, zondag begint ook met zonnige perioden, maar later op de dag neemt van het zuiden uit de bewolking toe. In de avond is er in het zuidoosten kans op onweersbuien met lokaal hagel. De maxima liggen tussen 22°C in het noorden en circa 28°C in het uiterste zuiden. De wind is meest zwak en veranderlijk.

Dinsdag tot vrijdag blijft het wisselvallig met soms buien. In een opklaring bereiken we nog 20 of 21 graden, elders 19 of 20 graden.