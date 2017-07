Auto gekanteld nadat chauffeur schrik van ree

De twee inzittenden raakten niet gewond. Brandweer Gieten kwam ter plaatse en heeft uit voorzorg de accuklemmen los gemaakt en absorbatiemiddel op de olie vlekken gestrooid. Maar hoefde verder niet in actie te komen.

De auto en aanhanger blokkeerden na het eenzijdige ongeval de weg in beide richtingen. Op de aanhanger stond een kleine graafmachine, die half in de berm terecht kwam. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid via de parallelweg. Rond 10.15 uur was de weg weer vrij voor het doorgaande verkeer. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de beschadigde voertuigen geborgen.