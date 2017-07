Man gewond na losschieten uit Bungeejumplijn

Bij een evenement aan de Hoogeveenseweg in Balkbrug is op zaterdagmiddag 8 juli een 27-jarige inwoner van Dedemsvaart gewond geraakt. De man bevond zich met enkele andere festivalbezoekers in een bak aan een kraan op ca. 20 meter hoogte.

Hierbij was hij aan een lijn bevestigd die zijn val moest breken. Op een hoogte van 7 a 10 meter is de man door nog onbekende reden losgeraakt en ten val gekomen. Met hoofd- en schouderletsel is hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Getuigen en beeldmateriaal gezocht

Naar het ongeval wordt een onderzoek ingesteld door de politie in samenwerking met de NVWA. Hierbij is de politie op zoek naar getuigen die iets van het ongeval hebben gezien. Ook zou de politie graag beschikken over beeldmateriaal van voor tijdens en na het ongeval. Dit kan via het tipformulier op deze pagina als upload worden aangeleverd.