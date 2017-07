Uitslaande brand in avondwinkel Tilburg, bewoners bovenwoning kunnen zich ternauwernood redden

Boven een avondwinkel aan de Besterdring in Tilburg is zondagochtend brand uitgebroken.

Het gaat om een uitslaande brand. Het vuur sloeg over naar boven. Volgens BN De Stem konden de bewoners boven de avondwinkel zich in veiligheid brengen door naar het platdak aan de achterkant te vluchten. Een van hen was wakker geworden door het alarm van de winkel beneden, maar toen was hun bovenkamer al gevuld met zwarte rook.

De huizen naast de avondwinkel zijn ontruimd. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Het vuur is inmiddels geblust. De schade aan de avondwinkel en de bovenwoning is groot.