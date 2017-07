Man gewond na steekpartij

Een 24-jarige inwoner van Leeuwarden is zaterdagavond op het Zuiderplein gewond geraakt nadat hij met mes was gestoken.

Het slachtoffer werd door vrienden naar het ziekenhuis gebracht. Dankzij aantal getuigen konden agenten al snel twee inwoners van Leeuwarden van 32 en 49 jaar oud aanhouden. Beide verdachten werden overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.

Inzet politiehond

Bij de Meldkamer Noord-Nederland kwam een melding dat er op het Zuiderplein in Leeuwarden een steekpartij had plaatsgevonden. Een aantal getuigen had gezien dat twee mannen er snel vandoor gingen. De looprichting en het signalement van het duo werd doorgegeven. Een hondengeleider van de politie zag op het Blokhuisplein één van hen lopen. Samen met zijn politiehond kon hij deze verdachte aanhouden. In de omgeving werd ook de andere verdachte aangetroffen. Hij werd eveneens door agenten aangehouden. Beide verdachten werden overgebracht naar het politiebureau en daar ingesloten. Naar de aanleiding van deze steekpartij wordt inmiddels volop onderzoek gedaan door de recherche. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Aantal snijwonden opgelopen

Het 24-jarige slachtoffer werd door vrienden naar het ziekenhuis in de stad gebracht. Hij had een aantal fikse snijwonden opgelopen en moest door een arts worden behandeld. De Leeuwarder was niet in levensgevaar. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan.