Joggende vrouw (26) slachtoffer van zedendelict

Het incident gebeurde zaterdagmiddag omstreeks 13.00 uur toen de 26-jarige vrouw een man in de bossen in de buurt van de Raaijweg in zijn auto tegenkwam. Na het gepleegde delict reed de man weg in deze auto, richting Venraij. De man was lang, ca 2 meter lang, droeg een geruite korte broek en een vaal oranje shirt. De politie heeft de zaak in onderzoek genomen en zoekt getuigen. Ook is er ter plaatse sporenonderzoek gedaan. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.