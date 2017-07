Parachutist (52) in kritieke toestand na val bij vliegveld Teuge

Rond 12.40 uur kwam de melding binnen bij de hulpdiensten die direct ter plaatse gingen. De man, een zeer ervaren parachutist, is met ernstige verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle overgebracht. Zijn toestand is kritiek.

Onderzoek

De politie doet onderzoek om te achterhalen wat er mis is gegaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Luchtvaartpolitie met ondersteuning van de lokale politie. Er wordt technisch onderzoek gedaan, onder andere aan de parachute. Ook wordt met diverse getuigen gesproken zowel op de grond als met de parachutisten die bij het slachtoffer in het vliegtuig zaten. De uitkomsten van dit onderzoek zullen zeker nog enige tijd in beslag nemen.