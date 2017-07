Man aangehouden na schietpartij in Schiedam

Bij een schietincident in een portiekwoning aan de Willem Pijperstraat is zondagmiddag een 31-jarige Schiedamse lichtgewond geraakt.

Kort na het incident hielden agenten op straat voor de woning een 30-jarige Schiedammer aan. Het vuurwapen dat hij bij zich droeg is in beslag genomen. De politie is een onderzoek gestart en spreekt graag met getuigen.

Vermoedelijk ging een ruzie vooraf aan het incident waarbij de Schiedamse rond 17:00 uur door een kogel geschampt werd aan haar been. Toen agenten ter plaatse kwamen stond de verdachte inmiddels op straat voor de portiekwoning met het vuurwapen in zijn broekzak. Hij is door middel van de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BTGV) aangehouden en ingerekend voor verhoor. De handen van de verdachte werden veiliggesteld, voor onderzoek naar kruitsporen. De vrouw is ter plaatse door ambulancemedewerkers behandeld en hoefde niet naar een ziekenhuis.