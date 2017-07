Showroom virtual reality

Over een tijdje is een foto alleen niet meer voldoende om je product te promoten. De SXSW Interactieve conferentie in Austin dit jaar, trok een record aantal bezoekers. De conferentie stond dan ook vrijwel geheel in het teken van de VR-strategie als marketingcampagne.

Zo kon je bij een stand van McDonalds met behulp van een headset een virtuele reis maken in een Happy Meal box. Op zich wel grappig, maar of het echt klanten oplevert? 360 graden showrooms en 3d virual reality is eigenlijk nog het meest aantrekkelijk voor online retailers.

Test je nieuwe huisverbeteringen

360 graden showrooms komen we al regelmatig tegen op de sites van aannemers, keukencentra's en woonwinkels. In deze soort video's krijgen je een veel beter beeld van hoe een keuken er in werkelijkheid uitziet of hoe die bepaalde raamdecoratie hangt. En over een paar jaar zal het er zelfs van komen dat je je nieuwe huisverbeteringen gewoon kan uitproberen. Tijdens je virtuele wandeling in de woonwinkel kan je dan gewoon de schuifdeuren van de linnenkast proberen of de lamellen van de houten jaloezieën even open en dicht doen om het lichteffect te bekijken. Op Facebook is trouwens jongstleden ook een zogenaamde VR-gateway geïntegreerd, waar gebruikers van smartphones make-up kunnen uitproberen. Volgens de berichtgevingen zal nog dit jaar het Facebook360 uitgebreid worden met andere bedrijven.

Visualisatie doet kopen

Maar al te vaak hebben we, bij de aankoop van meubelen en woondecoratie, problemen met ons voor te stellen hoe een en ander het er in werkelijkheid uit gaat zien. Met een 360 graden showroom, zoals bijvoorbeeld bij Raamdecoratie.com, krijg je al een duidelijk beeld van hoe groot die bank eigenlijk is en hoe een bepaalde raamdecoratie eruit ziet als je hem voor dit of voor dat raam zou hangen.

Hoe fijn zou het echter zijn wanneer je al deze dingen direct op je eigen kamer kon projecteren. Dan hebben we hier goed nieuws voor je. Over een paar jaartjes is het zover. De techniek is er namelijk al en heet AR-technology. AR staat voor Augmented Reality en is gelanceerd door Cimagine technologys. Door simpelweg foto's van je eigen huis te integreren met productafbeeldingen krijg je een concrete visualisatie van hoe het een en ander bij jou in huis eruit komt te zien. Hier komen verder geen moeilijke systemen aan te pas. Met een speciale app kan je alle producten van elke webwinkel die een Cimagine code in zijn website heeft opgenomen, gewoon virtueel bij je thuis bekijken.